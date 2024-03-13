Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака

Daily Mail: употребление фруктовых соков на завтрак не способствует сытости

close
100%
Shutterstock

Британские диетологи Роб Хобсон и Тим Спектор рассказали Daily Mail, что лучше не употреблять за завтрак сладкие продукты, практически не содержащие клетчатку (например, фруктовые соки). Это способствует быстрому появлению чувства голода и провоцирует скачки глюкозы в крови.

По мнению диетолога Спектора, измельчение фруктов до получения сока высвобождает сахар, содержащийся в их клеточных стенках. При этом мякоть, представляющая собой полезные для кишечника пищевые волокна, зачастую удаляется. Это значит, что сахар из сока быстрее усваивается организмом, что может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Последующее уменьшение концентрации глюкозы в совокупности с недостаточным объемом пищевых масс в желудке может стать причиной усиления чувства голода и снижения энергии.

Специалист по питанию Роб Хобсон рекомендует употреблять овсяную кашу, яйца и хлеб грубого помола в качестве первого приема пищи. Сочетание белка с углеводами продлевает чувство сытости и позволяет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Ранее диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами