Диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака

Британские диетологи Роб Хобсон и Тим Спектор рассказали Daily Mail, что лучше не употреблять за завтрак сладкие продукты, практически не содержащие клетчатку (например, фруктовые соки). Это способствует быстрому появлению чувства голода и провоцирует скачки глюкозы в крови.

По мнению диетолога Спектора, измельчение фруктов до получения сока высвобождает сахар, содержащийся в их клеточных стенках. При этом мякоть, представляющая собой полезные для кишечника пищевые волокна, зачастую удаляется. Это значит, что сахар из сока быстрее усваивается организмом, что может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Последующее уменьшение концентрации глюкозы в совокупности с недостаточным объемом пищевых масс в желудке может стать причиной усиления чувства голода и снижения энергии.

Специалист по питанию Роб Хобсон рекомендует употреблять овсяную кашу, яйца и хлеб грубого помола в качестве первого приема пищи. Сочетание белка с углеводами продлевает чувство сытости и позволяет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

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