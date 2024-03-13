Врач рассказала, какие напитки нельзя пить на пустой желудок

На пустой желудок нельзя пить никакой алкоголь. Можно пить любые безалкогольные напитки, если они не вызывают неприятных симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева.

«Доказательная медицина нечасто предлагает строгие ограничения в питании. Если человек хорошо переносит напиток (он не вызывает жидкого стула, вздутия, боли в животе), то его можно пить натощак. Пожалуй, единственная категория напитков, которую не рекомендовано употреблять на голодный желудок всем людям вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний, — алкогольные напитки. Особенно внимательными стоит быть людям с сахарным диабетом на сахароснижающей терапии (таблетки, инсулин), поскольку сочетание этих лекарств с алкоголем может привести к резкому снижению уровня глюкозы в крови, вплоть до потери сознания», — объяснила врач.

После еды можно выпить алкоголь, но не более одной порции для женщин и не более двух порций для мужчин в сутки. Как минимум три-четыре дня в неделю должны быть свободны от алкоголя. Одна порция алкогольного напитка — это 40 мл крепкого алкоголя (например, водка или виски), 150 мл вина или 330 мл пива, объяснила врач.

«Существуют некоторые рекомендации безотносительно приема пищи для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Употребление газированных и алкогольных напитков, а также содержащих кофеин (кофе, чай) и любых других жидкостей в больших количествах может усилить симптомы заболевания (изжога, отрыжка)», — рассказала Чухачева.

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