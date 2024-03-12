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Ученые объяснили, почему снег хрустит под ногами

LiveScience: хруст снега вызван одновременным сломом тысяч ледяных кристаллов

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Pavel Golovkin/AP

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) объяснили, чем вызван характерный хруст свежего снега. Об этом сообщает портал LiveScience.

Хотя снег хорошо изучен, природа издаваемого им звука при сдавливании долгое время оставалась без научного объяснения.

По словам профессора материаловедения MIT Крейга Картера, хруст снега обусловлен разрушением его сложной структуры, когда тысячи микрокристаллов ломаются одновременно.

Снег образуется, когда капли воды замерзают на микрочастицах, таких как пыль или пыльца. Когда в одном месте накапливается достаточное количество снежинок, они начинают спаиваться, создавая перемычки между кристаллами.

Наступая на свежий снег, человек ломает тысячи таких перемычек, которые лопаются со знакомым звуком. Другим критерием возникновения звука остается мороз — чем холоднее окружающая среда, тем громче хрустит снег. Это связано с тем, что при околонулевых температурах кристаллы покрываются слоем воды и трескаются почти беззвучно.

Ученые выяснили, что скрип мокрого песка имеет ту же природу — влажные песчинки кремнезема спаиваются и размыкаются под нагрузкой.

Ранее исследователи назвали ключевой фактор для сохранения снежного покрова на Земле.

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