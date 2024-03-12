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В Уэльсе нашли загадочный монолит из серебристого металла

Sky News: необычный серебристый монолит нашли в Уэльсе

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Richard Haynes

Необычный серебристый монолит, похожий на монолит из фильма американского режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», нашли в Уэльсе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Серебристый монолит нашли гулявшие (местные жители) на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай», — сообщили в эфире.

Обнаруженный трехметровый монолит стал шестым похожим объектом, которые обнаруживают по всему миру. Неизвестно кто и для каких целей установил этот объект, но монолит внешне похож на конструкции, фигурировавшие в «Космической одиссее 2001 года» — культовом научно-фантастическом фильме Стэнли Кубрика 1968 года.

В последний раз загадочный металлический монолит был случайно обнаружен в горах американского штата Юта в ноябре 2020 года.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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