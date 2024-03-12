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Археологи выяснили возраст захоронения детей за полярным кругом

Археологи из России установили возраст захоронения младенцев за полярным кругом

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Courtesy of Lagash Archaeological Project

Российские археологи из Тюменского государственного университета выяснили возраст захоронения младенцев в Ямало-Ненецком автономном округе. Результаты опубликованы в журнале «Археология Евразийских степей».

В 2016 году в Мамеевском археологическом микрорайоне исследователи открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Через два года там были найдены девять сооружений, где хоронили северных селькупов, которые приплывали в низовья реки Таз для ловли рыбы на рубеже XIX-XX веков.

Практически все найденные останки принадлежат младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев.

«Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места», — приводит РИА Новости слова кандидата исторических наук, доцента ТюмГУ Александра Ткачева.

До этого сообщалось, что международная группа ученых из Дании, Чехии и других стран обнаружила старейшие в Европе каменные орудия на западе Украины. Впервые эти артефакты были добыты в ходе работ на карьере Королево в Закарпатской области Украины в 1970-х годах.

Ранее ученые нашли странную связь между пандемиями чумы и составом атмосферы Земли.

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