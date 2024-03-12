Ученые выяснили, какие спортивные добавки могут повышать когнитивные способности

Ученые из государственного университета в Джексонвилле (США) обнаружили, что одновременный прием добавок кофеина и креатина повышает когнитивные способности спортсменов, тренирующихся с отягощениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие люди в возрасте 18-40 лет с опытом выполнения многосуставных упражнений с отягощениями, без метаболических заболеваний в анамнезе (к метаболическим относятся болезни сердца и сосудов, щитовидной железы, аритмия и диабет).

Участники были разделены на три группы для семидневного приема нитрата креатина, кофеина и комбинации обеих добавок. Кофеин и креатин — это пищевые добавки, которые продемонстрировали способность улучшать тренировочные показатели. Ученые стремились выяснить, как эти вещества могут потенциально повлиять на когнитивные способности тренирующихся людей.

Результаты показали, что одновременный прием обеих добавок коррелировал с более значительным повышение когнитивных навыков. Это стало ясно в результате оценки памяти, внимания и скорости реакции добровольцев в ходе специальных тестов. Отмечается, что ни один тип добавок по отдельности не способствовал улучшению этих показателей.

По слова ученых, механизм, лежащий в основе положительного приема кофеина и креатина на когнитивные способности, еще предстоит изучить. Вероятнее всего, эти добавки могут способствовать большей умственной производительности за счет активации префронтальной коры головного мозга.

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