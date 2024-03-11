Эндокринолог перечислила гормоны «красоты и стройности»

Мелатонин, эстрогены и гормон роста можно назвать гормонами «красоты и стройности», рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева. Низкий уровень этих гормонов может привести к ухудшению внешнего вида, здоровья и набору лишнего веса.

«Дефицит мелатонина чреват нарушениями сна, головными болями и общим снижением иммунитета, а эстрогена — влечет за собой снижение настроения, болевого порога и изменение терморегуляции тела. Кроме того, недостаток этого гормона чреват проблемами с мочевыделительной системы и снижением плотности костной ткани», – рассказала специалист.

По словам Табеевой, эстрогены участвуют в процессе обновления клеток всего организма, в том числе и кожи. Эстроген положительно влияет и на красоту волос: придает им блеск, сохраняет молодость и здоровье.

«Мелатонин, который отвечает за циркадные ритмы организма, также является антиоксидантом. Он нейтрализует клетки свободных радикалов и ограничивает окислительный стресс, который ускоряет старение организма и провоцируют активность раковых клеток. Активный выброс мелатонина начинается в 22:00 и продолжается примерно до 4-5 утра. Поэтому полноценный сон — это не только наше общее самочувствие и здоровье организма в целом, но и про борьба с возрастными изменениями. Именно поэтому мелатонин часто называют гормоном молодости», — рассказала Табеева.

Гормон роста, или соматотропин в свою очередь способствует увеличению мышечной массы и снижению количества жировой ткани в организме. Соматотропин стимулирует синтез белка, контролирует жировую ткань, а именно стимулирует липолиз — процесс расщепления жиров на жирные кислоты.

«На выработку этих гормонов по большей части влияет образ жизни человека. Важно регулярно заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, а еще не забывать обращать внимание на приятные события ежедневно. На выброс мелатонина также влияет то, насколько темно в помещении во время сна, и достаточное потребление белка, особенно аминокислоты триптофана. Трипфоман — компонент пищевых белков, поэтому наиболее богаты им твердые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, рыба, мясо, грибы, овес и другие продукты. А соматотропин выделяется в течение всего дня, но его повышение отмечается при голодании, во время сна и физических нагрузок», — заключила Табеева.

Однако важно отметить, что переизбыток этих гормонов может привести к развитию различных заболеваний. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, прежде чем пытаться поднять уровень гормонов.

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