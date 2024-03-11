Ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания

Коллектив ученых Казанского федерального университета установил основные области метастазирования опухолей невыявленной первичной локализации (ОНПЛ), об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

При ОНПЛ первичный очаг опухоли настолько мал, что заболевание удается обнаружить только на момент развития метастаз, что является неблагоприятным фактором для больного и исключительно сложной задачей для онкологов. Около 80% пациентов с ОНПЛ – это больные с неблагоприятным прогнозом, из них только половина переживет рубеж в 6 месяцев после постановки диагноза. Для правильного подбора эффективной терапии необходимо установить локализацию опухоли, которая дала метастазы, а также установить, по какому принципу они выбирают орган, чтобы дать начало новой, так называемой вторичной опухоли.

Одна из теорий метастазирования предполагает, что для роста метастаз необходимо наличие подходящей среды в окружающих тканях. Это значит, что вторичная опухоль развивается в тех тканях, в которых окружающие условия изначально благоприятствуют ее росту. Таким образом, установив, где находятся метастазы, можно предположить локализацию первичной опухоли.

Сейчас ученые изучают процессы метастазирования при различных типах онкологических заболеваний, чтобы приблизиться к раскрытию загадок ОНПЛ.

«Мы собрали статистические данные о наиболее распространенных областях метастазирования опухолей известной первичной локализации, локализации метастатических очагов при ОНПЛ и частоте обнаружения первичных очагов для каждой из них. Так, например, было обнаружено, что новообразования при ОНПЛ наиболее часто обнаруживают в печени, легких и плевре, центральной нервной системе, брюшине и лимфатических узлах. При этом виновником зарождения метастазов в мозге, печени и костях является рак легкого, а при обнаружении ОНПЛ в легком – рак предстательной и щитовидной железы. В некоторых случаях это совпадает с картиной распространения метастазов при онкологических заболеваниях, в которых первичная опухоль уже известна, в некоторых – нет. Наша задача – понять, что отличает эти два процесса» – поделилась с «Газетой.Ru» заведующая НИЛ «Трансляционная онкология» КФУ Регина Мифтахова.

Далее коллектив планирует проведение экспериментальной работы по идентификации и профилированию редких циркулирующих в крови опухолевых клеток для определения наиболее агрессивных фенотипов, а также для выявления новых потенциальных маркеров метастазирования.

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