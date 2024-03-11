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Назван идеальный завтрак для повышения концентрации внимания

JDS: богатый белком завтрак улучшает концентрацию внимания

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pixabay.com

Ученые из Орхусского университета в Дании обнаружили, что богатый белком завтрак способствует улучшению концентрации внимания в течение дня и обеспечивает длительное насыщение. Первый прием пищи на основе углеводов, в свою очередь, помогает лучше контролировать аппетит. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dairy Science (JDS).

В трехдневном исследовании участвовали 30 женщин с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет. В первый день эксперимента их проинструктировали завтракать углеводистой пищей, а во второй — белковой. На третий день участницам нужно было полностью отказаться от утреннего приема пищи. На каждом этапе эксперимента в обеденное время ученые собирали данные о чувстве сытости, которое ощущали добровольцы, а также об уровнях различных гормонов в их крови.

Оказалось, что богатый белком завтрак со скиром (исландский молочный продукт, по текстуре похожий на йогурт) и овсянкой увеличивал чувство сытости и концентрацию внимания у участников. Однако углеводистый вариант первого приема пищи помогал лучше контролировать аппетит в течение дня. Об этом свидетельствовало меньшее количество употребляемых участниками калорий после завтрака, богатого углеводами.

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