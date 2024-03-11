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Ученые выяснили, как качественный сон усиливает иммунитет

ВВI: здоровый сон усиливает мобильность иммунных клеток

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Ученые из Тюбингенского университета в Германии обнаружили, что здоровый сон способствует повышению мобильности иммунных Т-клеток, ответственных за устранение попадающих в организм патогенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

В ходе исследования ученые неоднократно фиксировали концентрацию различных подгрупп иммунных Т-клеток в крови здоровых мужчин и женщин в течение двух 24-часовых этапов. Первый этап предполагал забор крови с помощью катетера на предплечье у участников, которые спали в течение восьми часов в лабораторных условиях. Вторая фаза эксперимента характеризовалась ночным бодрствованием участников в кровати в расслабленном положении.

Отмечается, что перед началом ночного отдыха на двух этапах испытуемым вводили антиген для отслеживания активности иммунной системы.

Анализ образцов крови выявил существенные различия в мобильности различных субпопуляций Т-клеток. В частности, при условии полноценного ночного сна увеличивался их миграционный потенциал — способность продвигаться по направлению к лимфатическим узлам. Лимфатические узлы – это вторичные органы иммунной системы, выполняющие функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела.

Ученые подсчитали, что качественный ночной сон способствовал усилению иммунного ответа в среднем в два раза. Исследователи определили гормон роста и пролактин как решающие факторы такого повышения эффективности миграционного поведения клеток. Оба гормона были взаимосвязаны с определенными изменениями в составе плазмы крови, которые позволяли иммунным клеткам быстрее передвигаться в организме.

Ранее ученые выяснили, как растительный и животный типы белка влияют на качество сна.

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