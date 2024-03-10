Врач рекомендовала есть три раза в день без перекусов

Для здоровья ЖКТ следует есть три раза в день без перекусов. Об этом врач Диляра Лебедева рассказала «Актуальным новостям».

«Я рекомендую есть три раза в день без перекусов. Более частое питание могут оставить люди в истощенном состоянии, при низком кортизоле, с дефицитом массы тела, работники тяжелого физического труда, при удаленном желчном пузыре и конечно дети, беременные и кормящие могут кушать чаще трех раз в день», — заявила Лебедева.

Врач считает, что такой режим питания лучше, так как пищеварительной системе не нужно слишком часто активироваться для выработки желчи и ферментов. Реже есть не нужно, так как это приведет к сильному чувству голода и повысит риск переедания.

До этого диетолог рассказала, что женщинам нужно получать 50-100 граммов жиров с пищей (около грамма на килограмм веса). Однако важно, чтобы это были качественные полезные жиры из растительных масел, рыбы, яиц, орехов, молочных продуктов.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.