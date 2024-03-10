Даже редкое употребление энергетиков грозит проблемами со сном

Употребление энергетиков, в том числе редкое (один раз в месяц), повышает риск возникновения проблем со сном. Об этом сообщает Health.com.

Ученые проанализировали данные 53 тысяч норвежцев в возрасте от 18 до 35 лет. 5% опрошенных мужчин и 3% женщин сообщили о ежедневном потреблении энергетических напитков. Независимо от пола, тем, кто пил энергетики каждый день, требовалось больше времени, чтобы заснуть. Также они чаще просыпались ночью, чем те, кто пил энергетики изредка или не пили вообще. В среднем пившие энергетики ежедневно спали ночью примерно на 30 минут меньше.

Однако люди, которые пили энергетики один-три раза в месяц, чаще страдали от проблем со сном, чем те, кто не пил их вообще. Это указывает на связь между потреблением энергетических напитков и проблемами со сном, но не доказывает, что напитки вызывают бессонницу.

Эксперты рассказали Health, что пить энергетики стоит только рано утром. А лучше отказаться от них, особенно в сочетании с алкоголем.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.