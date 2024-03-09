Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли биомаркер, указывающий на острую нехватку сна

SciAdv: анализ крови определяет депривацию сна в течение суток с 99% точностью

close
100%
Depositphotos

Международная группа ученых из Университета Монаша в Австралии и Бирмингемского университета в Великобритании нашла в крови человека биомаркер, указывающий на острую нехватку сна. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Биомаркер определял, бодрствовали ли люди в течение 24 часов, с вероятностью 99,2%. Такой уровень лишения сна увеличивает риск серьезных травм или даже летального исхода.

Поскольку около 20% дорожно-транспортных происшествий во всем мире вызваны нехваткой сна, исследователи надеются, что это открытие может помочь в будущих тестах, которые позволят быстро и просто выявлять невыспавшихся водителей.

Биомаркер также можно применять в других ситуациях, когда лишение сна способно привести к катастрофическим последствиям, например, на рабочих местах, связанных с критическими угрозами безопасности.

«Имеются убедительные доказательства того, что сон менее пяти часов в сутки связан с небезопасным вождением. Однако садиться за руль после суток бодрствования равносильно управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения», — отметила руководитель исследования, профессор Клэр Андерсон.

Новый тест может использоваться для медосмотров и судебно-медицинских экспертиз, отметили специалисты, однако методике требуется доработка.

Ранее ученые выяснили, что хроническая нехватка сна повышает риск развития диабета 2 типа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами