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Врач рассказала о «ленивых» способах похудения

Эндокринолог Павлова: горячие супы, вода и сон помогают похудеть без усилий

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Употребление супов и достаточного количества воды, медленное пережевывание пищи и достаточное количество сна помогают похудеть без усилий. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Очень важно есть супы, особенно если эти супы горячие, тем более в холодное время года. Их нельзя съесть быстро, а тот промежуток времени, который вы тратите на употребление горячих блюд, дает возможность выработаться гормонам насыщения, того же глюкагоноподобного пептида. Ваш мозг просигнализирует, что еды достаточно, и вы будете наедаться меньшим количеством пищи», – объяснила доктор.

Твердую пищу желательно тщательно пережевывать и есть не торопясь. Это поможет насытиться и есть меньше.

Важно потреблять достаточно воды: ее недостаток стимулирует человека пить больше чая, а к нему часто добавляются перекусы, — лишние калории. Кроме того, за желанием что-то съесть может скрываться жажда.

Кроме того, дефицит сна может привести к повышенному аппетиту: невыспавшийся человек будет пытаться восстановить бодрость сладостями, энергетиками, — все это способствует набору веса.

Ранее гастроэнтеролог назвала самые полезные сладости.

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