Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появился тест на ВИЧ, выдающий результат за считанные минуты

В России создали тест для раннего обнаружения ВИЧ-инфекции

close
100%
Shutterstock

В России создали тест для раннего обнаружения ВИЧ-инфекции, который способен обнаружить наличие инфекции на более ранних стадиях и всего за восемь минут. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на биотехнологов российской компании «Рапид Био».

Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поясняет, что в России, как и по всему миру, ВИЧ-инфицированию наиболее подвержено социально активное население, среди тех, кто предпочитает половые контакты без использования презервативов и с разными партнерами. Однако на данный момент не существует лекарства, которое способно полностью исцелить зараженного от этой инфекции.

«Существует два класса препаратов против ВИЧ. Основные — это ретровирусные, блокирующие репликацию вирусных частиц внутри клеток иммунной системы. Вторая категория препаратов предназначена для доконтактной или экстренной профилактики заболевания после сомнительного полового контакта», — пояснил Буланов.

На современном этапе, как заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек узнает о своем инфицировании только спустя 3-5 лет после того, как это произошло. Дело в том, что этот период болезнь протекает бессимптомно — и зараженный ВИЧ человек может продолжать распространять вирус, не осознавая этого.

Специалисты отмечают, что новые тесты позволят значительно ускорить обследование и предотвратить распространение инфекции. Еще одним путем, которым можно этого добиться, ученые называют рост информированности населения.

До этого свердловчанкам предложили пройти тест на ВИЧ и получить после него букет цветов.

Ранее организация по исследованию и лечению рака в США сообщила об излечении рака крови и ВИЧ у 68-летнего мужчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами