Февраль 2024 года стал самым теплым в истории наблюдений

Февраль 2024 года стал самым теплым февралем за всю историю наблюдений, стартовавших в 1940 году. Об этом сообщается на официальном сайте европейской климатической службы «Коперник» (C3S).

Средняя глобальная температура приземного воздуха в минувшем месяце достигла 13,54 °C. Это на 0,81 °C выше среднего показателя за февраль 1991-2020 годах и на 0,12 °C выше предыдущего рекорда в феврале 2016 года. Температура поверхности моря над внеполярными регионами достигла абсолютного рекордного значения — 21,09 °C.

Климатологи отметили, что февраль 2024 года стал девятым подряд самым теплым месяцем в истории наблюдений.

По данным C3S, в Европе на большей части континента февральские температуры были значительно выше средней, а самые большие тепловые аномалии наблюдались в Центральной и Восточной Европе. Но в странах Северной Европы и на северо-западе России температуры были ниже средней.

Протяженность морского льда в Антарктике в феврале достигла годового минимума со среднемесячной площадью 2,4 млн квадратных километров, что на 28% ниже среднего показателя за февраль с 1991 по 2020 год.

Протяженность арктического морского льда была на 2% ниже средней, что не так низко, как в последние годы, отметили в C3S.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление вмешалось в один из главных биологических циклов океана.