Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли эволюционный секрет дружбы животных

PNAS: социальные животные делятся едой с товарищами ради стабильности стай

Шведские биологи из Стокгольмского университета и Университета Невшателя изучили эволюцию социальных связей сотрудничества между животными, живущими в группах. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Животные, живущие в стабильных группах, часто демонстрируют интересное поведение, включая сотрудничество и взаимопомощь. Ученые давно заметили, что особи внутри этих групп формируют социальные связи или дружбу, характеризующиеся просоциальными действиями, такими как обмен едой. Однако эволюционные объяснения этой дружбы остаются предметом споров.

Согласно новому исследованию, социальные контакты внутри дружеских отношений зверей развиваются постепенно. Сильные связи характеризуются историей взаимопомощи и недавними совместными занятиями животных.

Анализ показал, что существующие члены группы активно инициируют социальные связи с новыми членами, расширяя социальную сеть внутри стаи или общины. Это двойное действие — поддержание существующих дружеских отношений и формирование новых — подчеркивает важность социальной сплоченности у животных, живущих в группах.

«Мы надеемся, что наши результаты вдохновят биологов на дальнейшее изучение динамики социальных связей у различных видов, живущих в группах, включая исследования того, как формируются новые связи», — отметил соавтор исследования, профессор Олоф Леймар.

Ранее ученые выяснили, кого боятся львы и слоны в Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами