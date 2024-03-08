Названо нарушение зрения, связанное с повышенным риском ожирения и диабета

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что взрослые, у которых в детстве была амблиопия (так называемый синдром ленивого глаза), чаще страдают гипертонией, ожирением и диабетом. Результаты исследования опубликованы в EClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие более 126 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых, измерили их рост, вес, уровни сахара и холестерина в крови. Также исследователи выяснили, страдали ли добровольцы в детстве амблиопией или синдромом «ленивого глаза» — снижением остроты зрения одного или обоих глаз без видимой причины.

Выяснилось, что из 3238 участников, которые сообщили о наличии «ленивого глаза» в детстве, у 82,2% было стойкое снижение зрения на один глаз во взрослом возрасте. Кроме того, добровольцы, у которых ранее был синдром «ленивого глаза», на 29% и 25% чаще страдали сахарным диабетом и гипертонией соответственно. Также у них была повышена вероятность развития ожирения на 16%.

Ученые отметили, что, помимо этого такое нарушение зрения коррелирует с более высоким риском сердечного приступа.

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