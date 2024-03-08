проект

>

Названо нарушение зрения, связанное с повышенным риском ожирения и диабета

EClinicalMedicine: синдром ленивого глаза повышает риск ожирения и диабета

close
100%
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что взрослые, у которых в детстве была амблиопия (так называемый синдром ленивого глаза), чаще страдают гипертонией, ожирением и диабетом. Результаты исследования опубликованы в EClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие более 126 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых, измерили их рост, вес, уровни сахара и холестерина в крови. Также исследователи выяснили, страдали ли добровольцы в детстве амблиопией или синдромом «ленивого глаза» — снижением остроты зрения одного или обоих глаз без видимой причины.

Выяснилось, что из 3238 участников, которые сообщили о наличии «ленивого глаза» в детстве, у 82,2% было стойкое снижение зрения на один глаз во взрослом возрасте. Кроме того, добровольцы, у которых ранее был синдром «ленивого глаза», на 29% и 25% чаще страдали сахарным диабетом и гипертонией соответственно. Также у них была повышена вероятность развития ожирения на 16%.

Ученые отметили, что, помимо этого такое нарушение зрения коррелирует с более высоким риском сердечного приступа.

Ранее ученые выяснили, сколько детям можно играть на смартфоне без вреда для зрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами