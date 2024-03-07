Ученые выяснили, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли

Американские ученые из Колорадской горной школы выяснили около четверти населения Земли живут на территориях проседания почвы, которое может привести к разрушению построек и другой инфраструктуры. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Проседание земли — геологическая угроза, вызванная внезапным или постепенным оседанием (от нескольких лет до десятилетий) земной поверхности из-за удаления подповерхностного материала. Оно может быть связано с множеством факторов, как природных (таких, как землетрясения, вулканическая деятельность и уплотнение мелкозернистых рыхлых отложений), так и антропогенных (например, горные работы и забор подземных вод).

Геологи использовали существующие данные исследований оседания земель и дистанционного зондирования для создания набора обучающих данных, состоящего из 46 тыс. сценариев оседания. Наряду с набором из 23 климатических, географических и топографических условий (включая осадки, состав почвы, толщину отложений и уклон) они использовались для обучения искусственного интеллекта (ИИ), который смог оценить общую площадь земли, подверженной риску проседания, и населения в этих зонах.

Они определили, что более 6,3 миллиона квадратных километров поверхности Земли (~5% от общей площади суши в мире) подвержены темпам оседания, которые считаются достаточно значительными, чтобы нанести ущерб. Население районов высокого риска составляет около 2 млрд человек.

ИИ определил, что забор грунтовых вод остается основным фактором проседания земли. За ним следуют сейсмическая активность, толщина осадочных пород, средняя температура самых теплых месяцев, содержание глины в почве и плотность населения.

Согласно модели, Южная Азия имеет наибольшую площадь земель, находящихся под угрозой оседания (2,2% ее общей площади испытывают темпы оседания более 50 мм/год), а также наибольшее количество людей, которые будут затронуты этим явлением (20 млн человек). Другие страны со скоростью опускания, превышающей 50 мм/год, включают Филиппины, Иран, Коста-Рику, Индонезию и Узбекистан.

Поскольку рост населения увеличивает нашу зависимость от подземных вод, а изменение климата усиливает засухи, влияние истощения грунтовых вод на оседание земель будет по-прежнему оставаться актуальной проблемой в ближайшие годы.

Ранее ученые выяснили, что восточное побережье США уходит под воду с шокирующей скоростью.