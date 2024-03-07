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Затяжной кашель может указывать на болезнь сердца

Терапевт Козлова: затяжной кашель может быть симптомом сердечной недостаточности

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Затяжной кашель может указывать на сердечную недостаточность. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт, заведующая поликлиническим отделением «Евроонко» Ольга Козлова.

Неполное восстановление слизистой оболочки дыхательных путей после простуды, продолжение активного выделения мокроты из бронхов или их чувствительность могут вызывать продолжительный кашель. Обратиться к врачу нужно, если кашель длится от трех недель до трех месяцев. Заниматься самолечением при этом нельзя: это может ухудшить состояние. Однако до похода к врачу для смягчения симптомов нужно пить больше теплой жидкости, дышать чистым и увлажненным воздухом, промывать нос солевым раствором.

Затяжной кашель может быть симптомом не только простуды, но хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пневмонии, туберкулеза и даже сердечной недостаточности. Наконец, если кашель после ОРВИ начал усиливаться и сопровождается температурой, это может указывать на бактериальную инфекцию.

До этого врач рассказала, что постоянная слабость или предобморочные состояния могут появляться из-за аритмии — нарушения ритма работы сердца. Она может развиться и у здорового человека, поэтому важно раз в год посещать кардиолога, а людям старшего возраста или с хроническими заболеваниями нужно делать это чаще.

Ранее ученые выяснили, что дыхательные упражнения и прием креатина облегчают последствия COVID-19.

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