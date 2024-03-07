Найден способ улучшить оперативное лечение хронической боли в спине

Новая технология позволяется получать изображения спинного мозга человека с высоким разрешением во время операции. Это поможет в лечении хронической боли в спине, согласно исследованию, опубликованному в журнале Neuron.

Когда человек ударяется, например, рукой, он инстинктивно начинает ее тереть. Это улучшает кровоток, стимулирует сенсорные нервы и посылает сигнал мозгу, который в ответ смягчает боль. Аналогичным образом работает стимуляция спинного мозга электродами. Но она успешна лишь в 50% случаев.

Дело в том, что при операциях на позвоночнике хирурги не могут оценить, удалось ли им усилить кровоток достаточно. Спросить у пациента, уменьшилась ли боль, они тоже не могут, поскольку тот находится в наркозе. Обычные способы визуализации кровотока при операция на спинном мозге работаю плохо из-за пульсации сердца и дыхания, которые создают шум на изображениях. Новый метод менее чувствителен к этим факторам.

Ученые предложили использовать звуковые волны, которые отражаются от эритроцитов (красных кровяных клеток), а затем преобразуются в изображение. Технологию протестировали на шести пациентах с хронической болью в пояснице. Им не помогали лекарства или другие методы лечения, поэтому врачи рекомендовали им хирургическую стимуляцию спинного мозга электродами.

Метод позволил обнаружить минимальные изменения кровотока на уровне 1 миллиметра в секунду, то есть с точностью в два раза выше, чем существующие методы. Авторы считают, что их метод также поможет оптимизировать лечение для пациентов, которые потеряли контроль над мочевым пузырем из-за повреждения или старения спинного мозга.

Ранее исследование показало, что месяц занятий йогой может уменьшить интенсивность хронической боли в пояснице в два раза.