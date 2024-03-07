Стало известно, какое питание разрушает сосуды

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что употребление большого количества жирных, сладких и калорийных продуктов в детстве способствует повышению жесткости сосудов в более позднем возрасте. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition (BJN).

В исследовании приняли участие 4700 человек, данные о питании которых были получены в рамках другой работы британских ученых (долгосрочного лонгитюдного исследования родителей и детей, рожденных в 90-х годах). Исследователи собрали информацию о том, как участники питались в возрасте возрасте семи, десяти и тринадцати лет. Затем ученые измерили толщину и жесткость артериальных стенок добровольцев, которые на момент нового исследования достигли возраста 17 и 24 лет.

Результаты показали, что у семилетних и десятилетних детей, которые придерживались диеты с высоким содержанием калорий, жиров и сахара, в подростковом возрасте чаще развивалась ригидность артерий по сравнению с теми, кто питался более здоровой пищей. Такие продукты, как овощи, фрукты, сыр, цельные злаки и рыба, напротив, оказывали значительный сосудопротекторный эффект.

Авторы исследования отметили, что снижение эластичности сосудов является признаком их повреждения. В долгосрочной перспективе это может оказать негативное влияние на здоровье сердца и стать провокатором инсульта, гипертонии и других заболеваний.

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