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Стало известно, как растительная пища снижает риск развития диабета и рака

MDPI: растительные пигменты могут снижать риск развития диабета и рака

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Ученые из университета штата Миннесота в США обнаружили, что способность растительных продуктов снижать риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена содержанием в них клетчатки и особого пигмента — кверцетина. Результаты опубликованы в в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследование американских ученых представляет собой научный обзор. Такой формат предполагает синтезированную информацию, извлеченную из множества специально отобранных для этой цели первичных документов (научных работ). В настоящем обзоре ученые сосредоточились на анализе полезных свойств растительной пищи.

По словам ученых, фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена содержат нерастворимые пищевые волокна — клетчатку. Она необходима для правильной работы кишечника. Ее дефицит в организме негативно влияет не только на функционирование ЖКТ, но и на иммунную систему.

Кроме того, растительные продукты богаты кверцетином, ресвератролом, катехинами, антоцианами, лютеинами, ликопинами и бета-каротином. Некоторые исследования показали, что эти биоактивные вещества могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Мощным защитным действием обладает кверцетин, растительный пигмент, который в большом количестве содержится в ягодах, яблоках и зеленом чае.

Как отмечают ученые, кверцетин улучшает кровоток и защищает клетки организма от окислительного стресса — повреждения особыми формами кислорода под названием свободные радикалы. Свободные радикалы возникают из вредных веществ, которые каждый день поступают в организм вместе с пищей и вдыхаемым воздухом. Накопление в клетках повреждений, нанесенных свободными радикалами, способствует запуску воспаления, которое может выступать провокатором развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач назвала продукт, полезный для гипертоников и диабетиков.

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