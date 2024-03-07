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Отвращение к мясу может быть признаком рака, заявила врач

Терапевт Чиркова: отвращение к мясу может быть признаком рака желудка

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Резкое развитие отвращения к мясу может быть признаком рака или других болезней. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

При рак желудка часто возникает отвращение к мясу. Кроме того, на поздних стадиях рака этот симптом может появиться при любом расположении опухоли. Если человек не был на бойне скота, но при этом резко стал испытывать отвращение к мясу, ему нужно срочно обратиться к врачу.

«Нежелание есть мясо встречается при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии. При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии, — добавила Чиркова.

До этого врач рассказала, что изжога может быть признаком рефлюксной болезни, которая без терапии повышает риск рака пищевода. Поэтому при частых приступах изжоги нужно обратиться в больницу. До приема врача можно помочь себе препаратами от изжоги, которые содержат кальций или магний. Лекарств с соединениями алюминия лучше избегать: они могут вызывать отеки или запор.

Ранее диетолог назвала три завтрака для защиты от рака толстой кишки.

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