Назван надежный способ снижения риска возникновения опасных заболеваний легких

Ученые из Тегеранского медицинского университета (Иран) обнаружили, что правильное питание снижает риск возникновения опасных заболеваний легких, таких как пневмония и рак. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 84 человека, страдающих заболеваниями легких, а также 252 здоровых добровольца. Цель ученых заключалась в поиске связи между особенностями рациона питания и риском возникновения ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) — прогрессирующего и опасного для жизни заболевания, характеризующегося воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. ХОБЛ часто осложняется пневмонией, раком легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На этапе сбора информации о пищевых привычках испытуемым предложили вспомнить, какие продукты они чаще употребляли в течение года перед началом исследования.

Корреляционный анализ результатов показал, что пациенты с тяжелой формой ХОБЛ потребляли больше продуктов, содержащих цельное зерно, по сравнению с участниками, страдающими легкой формой болезни. В рационе здоровых участников чаще встречались фрукты, цельные злаки, овощи, орехи, бобовые и длинноцепочечные жиры омега-3 (жирная рыба). Более сбалансированное питание также было достоверно связано со снижением риска развития осложнений ХОБЛ — рака легких и пневмонии.

Ранее онколог рассказал, какое питание приводит к раку.