проект

>

Назван надежный способ снижения риска возникновения опасных заболеваний легких

BMC: правильное питание снижает риск развития пневмонии и рака легких

close
100%
Freepik

Ученые из Тегеранского медицинского университета (Иран) обнаружили, что правильное питание снижает риск возникновения опасных заболеваний легких, таких как пневмония и рак. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 84 человека, страдающих заболеваниями легких, а также 252 здоровых добровольца. Цель ученых заключалась в поиске связи между особенностями рациона питания и риском возникновения ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) — прогрессирующего и опасного для жизни заболевания, характеризующегося воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. ХОБЛ часто осложняется пневмонией, раком легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На этапе сбора информации о пищевых привычках испытуемым предложили вспомнить, какие продукты они чаще употребляли в течение года перед началом исследования.

Корреляционный анализ результатов показал, что пациенты с тяжелой формой ХОБЛ потребляли больше продуктов, содержащих цельное зерно, по сравнению с участниками, страдающими легкой формой болезни. В рационе здоровых участников чаще встречались фрукты, цельные злаки, овощи, орехи, бобовые и длинноцепочечные жиры омега-3 (жирная рыба). Более сбалансированное питание также было достоверно связано со снижением риска развития осложнений ХОБЛ — рака легких и пневмонии.

Ранее онколог рассказал, какое питание приводит к раку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами