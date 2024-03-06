Стало известно, почему нельзя тренироваться с макияжем на лице

Ученые из национального университета Конгджу в Корее доказали, что нанесение тонального крема перед тренировкой может привести к появлению прыщей и сухости кожи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology (JCD).

В эксперименте приняли участие 43 корейских студента. Больше половины участников (23 человека) были девушками. Перед началом исследования все участники заполнили анкеты, в которых подтвердили отсутствие серьезных заболеваний и аллергических реакций. Ученые очистили лица участников с помощью мицелярной воды, и, при помощи специальных приборов измерили размер пор испытуемых и уровни влажности, эластичности и жирности их кожи.

Затем, на половину лица каджого участника в Т-зоне (лоб и нос) и U-зоне (нижняя часть подбородка, щеки, скулы и виски), был нанесен тональный крем. Другая половина лица при этом оставалась чистой. После этого добровольцам было предложено выполнить 20-минутную тренировку на беговой дорожке.

В результате повторной оценки показателей качества кожи стало ясно, что ее влажность и эластичность немного повысилась после тренировки, при этом такой эффект был выражен сильнее на участках с нанесенным тональным кремом. Кроме того, физические нагрузки привели к увеличению размера пор на лице, причем на участках без тонального крема они были более заметными.

Исследователи объяснили, что макияж препятствует испарению влаги и пота с поверхности кожи, что может способствовать появлению воспалений на лице.

Также результаты эксперимента показали, что зоны лица, покрытые тональным кремом, после тренировки были более сухими — на их поверхности было меньше кожного сала. Это свидетельствует о том, что такие средства могут снижать содержание влаги в роговом слое эпидермиса.

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