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Ученые выяснили, опасны ли презервативы и другие изделия из графена для здоровья

NatNanotech: клинические испытания доказали безопасность графена для человека

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Пресс-служба РНФ

Международная группа из Великобритании и Нидерландов провела первые клинические исследования воздействия графена на человеческий организм. Результаты опубликованы в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNanotech).

Впечатляющая гибкость, исключительная прочность и проводящие свойства графена означают, что он имеет потенциал во многих областях: от фильтрации воды до презервативов, суперкомпьютеров и медицинских устройств. Но до последнего времени было неизвестно, как частицы этого материала сказываются на здоровье человека.

Предыдущие работы в этой сфере ограничивались экспериментами над мышами и тканями человека в лаборатории, но не предусматривали участия людей-добровольцев.

В новом исследовании приняли участие 14 человек, которые согласились вдыхать наночастицы оксида графена в различных концентрациях. Ученые измеряли их кровяное давление, маркеры свертывания крови и воспаления, а также функцию легких каждые два часа во время воздействия.

Чистая форма оксида графена не вызвала каких-либо явных изменений в работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системе испытуемых. Для сравнения, воздействия аналогичной концентрации выхлопных газов дизельного транспорта привела бы к сердечно-сосудистой дисфункции.

Команда отметила небольшое увеличение свертываемости крови, когда они тестировали графен на модели поврежденной артерии вне человеческого тела. Таким образом, крошечные наночастицы, в тысячи раз тоньше волоса, возможно, все еще не вполне изучены.

Ученые заключили, что графен безопасен для человека при кратковременном вдыхании в небольших концентрациях.

Ранее российские ученые разработали новый способ диагностики сердечной недостаточности с помощью графена.

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