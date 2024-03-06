В России разработали материал для более быстрого исправления прикуса

Российские ученые создали биоразлагаемый «умный» материал для ортодонтических дуг, лигатур и элайнеров с контролируемым изменением жесткости. Он поможет ускорить время коррекции прикуса, а также позволит пациенту посещать врача не так часто, как это необходимо сегодня. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Структурные и термические методы исследования материалов» НИТУ МИСИС Денис Анохин.

«Мы предлагаем сделать ортодонтическую систему полимерной. Это решит сразу несколько проблем. Сегодня большинство материалов, которые используются для коррекции зубов, металлические или металлокерамические. Главный недостаток металла — жесткость, которая со временем не меняется, поэтому пациентам периодически приходится приезжать к врачу и «подкручивать» дугу для коррекции прикуса. С полимерной системой ему не придется так часто посещать стоматолога», — объяснил Анохин.

Сначала дуга мягкая — стоматолог может ее спокойно установить на зубы, но затем со временем она будет становиться жесткой и подтягиваться, фиксируя зубы. И эта жесткость может измениться, например, в 2-3 раза в течение нескольких месяцев.

«Второе — наш материал биосовместим и не взаимодействуют с микрофлорой полости рта, что позволяет его использовать в течение длительного времени без вреда для пациента. Его также можно использовать в качестве покрытия для металлических ортодонтических изделий для снижения вредного воздействия на организм и предотвращения повреждения эмали. Кроме того, такие материалы, так как они полимерные, намного дешевле, чем металлические. Мы также предполагаем, что коррекция прикуса в этой системе будет проходить быстрее и с меньшими рисками возникновения осложнений», — рассказал специалист.

В России аналогичных разработок нет, а за рубежом исследования также находятся на уровне прототипа. В этом году ученые планируют изготовить первые прототипы, затем их протестируют специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета. В течение 3–5 лет продукт можно будет выводить на рынок.

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