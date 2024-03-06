Стало известно, какое количество физической активности предотвращает инсульт

Научный коллектив под руководством исследователей из университета Л'Акуилы в Италии выяснил, что даже небольшое количество физической активности в свободное время может снижать вероятность инсульта. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

Исследование ученых представляет собой мета-анализ 15 предыдущих исследований, в которых отслеживалась взаимосвязь между определенными уровнями физической подвижности и риском инсульта. Отмечается, что всего в исследованиях приняли участие 752 050 взрослых добровольцев.

Объединенный анализ данных пяти работ, оценивающих влияние физической активности в свободное время на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний показал, что по сравнению с практически полным отсутствием движения высокий уровень подвижности снижает вероятность инсульта на 29%. Тем не менее некоторая активность, выполняемая в меньшем объеме (менее 150 минут в неделю), сокращает этот риск на 18%.

Ученые объяснили, что даже низкоинтенсивная активность (пешие прогулки, медленная езда на велосипеде) способствует улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы и помогает предотвратить инсульт в долгосрочной перспективе. По этой причине не стоит отказываться от физнагрузкок любого типа.

Ранее ученые доказали, что физкультура помогает порвать с наркозависимостью.