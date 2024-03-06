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Стоматолог рассказал, какой травяной чай вреден для зубов

Daily Mail: сладкие травяные чаи могут разрушать зубную эмаль

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Американский стоматолог Сэм Джетва рассказал Daily Mail, что травяные чаи с уже добавленными при производстве подсластителями или дополнительным сахаром повышают чувствительность зубов, медленно разрушают эмаль и провоцируют развитие кариеса.

По мнению стоматолога, употребление сладкого чая позволяет молекулам сахара проникать во все труднодоступные места ротовой полости и «прилипать» к поверхности зубов. Длительное пребывание этого липкого слоя на зубах может привести к употреблению его в пищу особыми бактериями, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты.

Эти кислоты вымывают кальций и фосфор из зубов, что способствует повышению их чувствительности, увеличивает риск развития кариеса и негативно сказывается на прочности эмали.

Врач также отметил, что некоторые чаи содержат кусочки сублимированных фруктов, таких как вишня или манго. Низкое содержание в высушенных фруктах воды способствует повышению их липкости, что способствует их застреванию в межзубных промежутках. Это означает, что частицы могут оставаться в полости рта в течение долгого времени, провоцируя появление кариеса.

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