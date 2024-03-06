Психолог рассказала, как перестать прокручивать в голове навязчивые мысли

Клинический психолог Кирсти Росс из университета Мэсси в Новой Зеландии рассказала The Conversation, что сосредоточение на реальных аспектах проблемы и составление стратегического плана действий для ее решения позволяет избавиться от «мыслительной жвачки» — чрезмерного обдумывания и переосмысления потенциальных трудностей.

Росс рассказала, что некоторые люди склонны к длительному размышлению над потенциальными проблемами или неприятными ситуациями, которые произошли ранее. Такие навязчивые мысли зачастую приводят к снижению качества жизни и ухудшению работоспособности.

По словам психолога, люди в основном обдумывают реальные или гипотетические ситуации, которые вызывают у них грусть, злобу и беспокойство. Однако такая «мыслительная жвачка» не способствует решению проблем, поскольку будущее еще не наступило, а прошлое завершилось.

Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, психолог рекомендует признать, что обдумывание представляет собой попытку справиться с эмоциями. Точное понимание собственных чувств позволит упростить процесс поиска эмоциональной поддержки.

Вторым шагом выступает стратегическое планирование. При чрезмерном беспокойстве о будущем психолог рекомендует составить план действий, в соответствии с которым человек будет принимать решения при возникновении потенциально опасной или огорчающей ситуации. Отмечается, что спланировать все возможные варианты развития событий невозможно, поэтому стоит сосредоточиться только на двух из них.

Также, по словам Росс, необходимо подумать о том, что послужило причиной появления навязчивых мыслей. «Мыслительная жвачка» зачастую может являться следствием стресса. Напряженный и уставший мозг более склонен к переосмыслению, что ведет к еще большему стрессу и создает замкнутый круг, в результате «движения» по которому снижается физическое и эмоциональное благополучие человека.

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