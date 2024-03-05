Врачи раскрыли секрет редкого случая преждевременной эякуляции

Китайские врачи из Юго-восточного университета в Нанкине сумели раскрыть медицинскую загадку преждевременной и болезненной эякуляции, от которой более двух лет страдал 32-летний мужчина. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Преждевременная эякуляция (ПЭ) остается довольно распространенным расстройством, с которым в какой-то момент сталкивается от 30 до 40% мужчин. Причины ПЭ могут быть как физическими, так и психологическими.

Медицинские специалисты обратили внимание на необычную симптоматику у своего пациента — при преждевременной эякуляции его состояние начинало ухудшаться. Оно сопровождалось длительной болезненной эрекцией и болями в области таза.

Причину феномена удалось установить с помощью магнитно-резонансной томографии, обнаружившей овальное образование в нижней части поясничного отдела позвоночника.

Объект оказался так называемой кистой Тарлова — заполненной жидкостью полостью в районе крестца. Часто подобные кисты не вызывают симптомов, однако в описанном случае полость сдавила корешки крестцовых нервов, отвечающих за различные структуры таза. Это воздействие и привело к сексуальной дисфункции.

После хирургического удаления кисты здоровье пациента почти полностью восстановилось за шесть месяцев. По словам врачей, поражения нервов позвоночника могут быть более частой причиной преждевременной эякуляции, чем считается сегодня.

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