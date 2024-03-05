Ботаники предупредили об угрозе исчезновения всех известных видов цветковых растений

Британские ученые из Королевского ботанического сада Кью в Лондоне предупредили о риске исчезновения всех известных 328565 видов цветковых растений, существующих на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologie (NewPhyt).

Ботаники использовали модель искусственного интеллекта (ИИ) BART, обученную на наборе данных из более чем 53 тыс. растений, включенных в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). ИИ позволил определить вероятный статус остальных 275004 видов. Среди вероятных угроз — изменение климата, деятельность человека, а также различные, пока неизвестные, факторы.

Для моделирования риска исчезновения всех видов ученые использовали данные из Всемирного контрольного списка сосудистых растений, Красного списка МСОП и наборов данных о воздействии деятельности человека, которые регулярно обновляются.

«Оценка состояния растения может буквально изменить судьбу его вида, особенно если оно признается находящимся под угрозой исчезновения или остающимся в критической опасности. Благодаря этому действию риск исчезновения вида снижается. В отсутствие оценок Красного списка МСОП для всех видов растений наши прогнозы дадут действительно полезное указание на то, какие виды, по нашему мнению, наиболее вероятно находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, мы впервые дали прогноз для каждого вида», — отметил глава исследования, доктор Эймир Ник Лугадха.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения половины лекарственных растений в мире.