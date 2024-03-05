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Длительный COVID-19 усиливает похмелье, выяснили ученые

Cureus: длительный COVID-19 повышает чувствительность к алкоголю

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Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что одним из последствий затяжного COVID-19 может быть повышение чувствительности к алкоголю и усиление похмельного синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале Cureus.

В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Некоторые добровольцы сообщили, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах. Последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания.

Ученые выяснили, что воздействие коронавируса может приводить к модификациям в организме человека на клеточном уровне. В частности, такие вирусы, как COVID-19, могут ослабить гематоэнцефалический барьер — оболочку клеток в кровеносных сосудах мозга, которая помогает удерживать патогены.

Это значит, что гематоэнцефалический барьер становится уязвимым к воздействию алкоголя, который является токсином. Проникновение токсинов и химических веществ в мозг запускает в организме воспалительный процесс, который и становится причиной плохого самочувствия.

Ранее ученые выяснили, почему не стоит употреблять алкоголь перед сном.

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