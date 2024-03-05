В МГППУ предложили ввести налог на отсутствие детей, как в СССР

Субкультура чайлдфри (отказ от рождения ребенка) несет огромную угрозу традиционным ценностям в России и не способствует увеличению уровня рождаемости в стране. Чтобы противостоять ей, необходимо ввести налог на отсутствие детей, как это было в СССР. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

«Мы неоднократно проводили исследования, связанные с феноменом «чайлдфри» — сознательным отказом от детей и пришли к выводу, что данная субкультура представляет огромную опасность для нашего традиционного общества. К тому же иногда увлеченность культом отказа от детей доходит до крайних форм – выраженной ненавистью к детям. В научной литературе наиболее одиозных представителей этого течения называют «чайлдхейт». При этом агрессия в качестве мишени выбирает не только к детей, но и беременных и родивших женщин», – объяснил специалист.

Бороться с этим движением, по словам Деулина, необходимо поступательно и мягко.

«Вместе необходимо эффективно воздействовать на те организации и граждан, которые распространяют деструктивный контент, пропагандируют бездетность. В Советское время, например, существовал налог на отсутствие детей. Необходимо тщательно изучить весь накопленный опыт, в том числе и зарубежный», – рассказал психолог.

При этом он отметил, что кроме экономического стимулирования необходимо использовать психолого-педагогический инструментарий.

«Возникает обоснованная необходимость разработки психолого-педагогической программы, целью которой является повышение привлекательности семьи, рождаемости и воспитания детей. Молодежи необходимо объяснять ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример», – отметил Деулин.

Но также важно, по мнению специалиста, чтобы молодежь была услышана в этой дискуссии. Как заключил психолог – здесь нельзя применять насильственные способы борьбы, устраивать охоту на ведьм и составлять директивные планы по деторождению.

Ранее психолог МГППУ Деулин связал часть ДТП с заразной агрессией автомобилистов.