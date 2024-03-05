Стало известно, какие показатели веса тела связаны с высоким риском диабета

Группа исследователей из университета Гетеборга и Университетской больницы Салгренска в Швеции обнаружила, что низкий вес при рождении и лишний в возрасте 20 лет способствует развитию диабета второго типа в возрасте 59 лет и младше у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia.

В исследовании приняли участие более 34 тысяч шведов. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и зафиксировали их показатели массы тела. Также исследователи собрали данные о том, каким весом обладали участники при рождении. После этого начался этап наблюдения за испытуемыми, который длился более 30 лет.

Анализ информации после 34-летнего наблюдения показал, что те, кто родился с низким весом, в 10 раз чаще заболевали диабетом второго типа в молодом возрасте по сравнению с людьми, рожденными с весом в пределах нормы (2,5-4,5 кг). Кроме того, низкий вес при появлении на свет в совокупности с повышенной массой тела в возрасте 20 лет также влиял на риск развития этого заболевания, повышая вероятность его появления на 27%.

Авторы исследования отметили, что такие результаты стали очевидны в результате корреляционного анализа, что не позволяет установить какие-либо прямые причинно-следственные связи. Они предположили, что метаболические последствия задержки роста плода могут привести к появлению у детей с низким весом особенностей, позволяющих их организмам накапливать больше жира и развивать резистентность к инсулину.

Ранее врач назвала повышенную утомляемость признаком преддиабета.