Обнаружена связь между исключением из школы и проблемами с психическим здоровьем

Исключение детей из школ зачастую связано с наличием у них проблем с психикой. Одновременно с этим, факт отчисления может стать причиной дальнейшего ухудшения психического здоровья. Об этом The Conversation рассказала старший научный сотрудник Института образования Калифорнийского университета Аасе Вилладсен.

Связь между отчислением и проблемами с психикой у детей прослеживается в двух направлениях. Согласно исследованию, проведенному Вилладсен и ее коллегами из Университетского колледжа Лондона, проявление симптомов тревоги и депрессии в начальной школе может увеличить риск отчисления или появления у ребенка желания добровольно пропускать занятия.

Прогулы и отчисление, в свою очередь, могут усугублять уже имеющиеся проблемы с психическим здоровьем. По словам Вилладсен, пропуск занятий в школе наносит ущерб не только успеваемости детей, но и их благополучию и общему развитию. Дело в том, что школа обеспечивает социальное взаимодействие со сверстниками и учителями, важное для гармоничного личностного развития ребенка.

Его отсутствие может иметь долгосрочные негативные последствия. Согласно результатам исследования, социально изолированные дети с большей вероятностью останутся безработными и начнут демонстрировать саморазрушительное поведение, которое может привести их к тюремному заключению.

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