Кардиолог рассказал, почему инфаркт стал чаще поражать молодых

Кардиолог Томас Люшер из Королевской больницы Бромптона в Великобритании рассказал изданию Daily Mail, что увеличение частоты сердечных приступов среди людей моложе 40 лет обусловлено ожирением и высоким уровнем стресса.

Врач рассказал, что за последние несколько десятилетий частота сердечных приступов у людей в возрасте 20-40 лет существенно увеличилась. Ключевой причиной таких изменений является неправильное питание и развивающееся вследствие него ожирение. Кардиолог объяснил, что зачастую ожирение сопровождается высоким кровяным давлением, которое может создавать дополнительную нагрузку на артерии и сердце.

Вследствие такого повышения нагрузки увеличивается жесткость артерий и ускоряется процесс образования бляшек, которые могут блокировать кровоток и проводить к инфаркту.

Люшер также отметил, что многие люди, перенесшие сердечный приступ, придерживаются здорового образа жизни и поддерживают вес в норме. Риск инфаркта у них может увеличиться вследствие эмоционального стресса. По словам врача, стресс активирует симпатическую нервную систему, что увеличивает частоту сердцебиения и может вызвать сокращение основных коронарных артерий (они транспортируют насыщенную кислородом кровь к сердечной мышце).

Это, в свою очередь, может привести к разрыву бляшки (образования, состоящего из липидов и кальция) внутри артерий, последующему прекращению кровотока и нарушению питания сердечной мышцы.

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