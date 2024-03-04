Главный терапевт России рассказала о продуктах, мешающих похудеть

Чтобы избежать ожирения, нужно есть пять-шесть раз в день и отказаться от перекусов и стимулирующих аппетит продуктов. Об этом главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала «aif.ru».

«Для снижения веса калорийность пищи должна быть на 500-1000 ккал меньше, чем энергозатраты организма. При этом суточная калорийность для женщин должна быть не менее 1200 ккал/сут., для мужчин — 1500 ккал/сут», — пишет aif.ru.

Чтобы избежать ожирения или сбросить вес, следует есть меньше быстрых углеводов и животных жиров и больше овощей и фруктов. Последние заполняют желудок, создавая ощущение сытости. Специи, пряности, копчения, соления, острые блюда, напротив, усиливают аппетит.

Также нужно контролировать норму потребления белка: для среднего человека — 0,75 г на 1 кг веса. Есть нужно чаще (5-6 раз в день) и в одно и то же время, избегая перекусов.

Важно не только питание, но и активность: Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует не менее 150 минут физических нагрузок средней интенсивности в неделю.

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