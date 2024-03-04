Врач посоветовал занятия пилатесом людям старше 60 лет

Растяжка и пилатес не имеют противопоказаний и могут быть полезны в любом возрасте. Об этом «Доктору Питер» рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры Клиники высоких технологий «Белоостров» Андрей Попов.

Как объяснил Попов, растяжка предусматривает работу над всеми мышцами тела, а пилатес основан на проработке глубоких мышц. Пилатес помогает улучшить гибкость, подвижность суставов и укрепить мышцы живота и спины, которые отвечают за координацию и осанку. Поэтому их развитие может снизить риск падений. Это особенно полезно для людей старше 60 лет со сниженной прочностью костей.

Однако пилатес не поможет с похудением, поскольку расход калорий при занятиях небольшой. Важно заниматься пилатесом регулярно, два-три раза в неделю, и под присмотром тренера.

«Щадящие тренировки часто входят в программы реабилитации после операций, таких как замена тазобедренного сустава или артроскопии, а также полезны при воспалительных заболеваниях суставов и ряде патологий костно-мышечной системы (артрит, остеопороз). Пожилым людям регулярные упражнения подарят ощущение гибкости, равновесия и расширят амплитуду движений», — объяснил врач.

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