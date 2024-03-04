Ученые выяснили, что чужие кишечные микробы могут заражать социофобией

Ирландские ученые из Университетского колледжа Корка выяснили, что пересадка сообщества бактерий (микробиоты) из кишечника от людей с социальным тревожным расстройством лабораторным мышам сделало грызунов более тревожными. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience.

Социальное тревожное расстройство, также известное как социофобия, представляет собой состояние психического здоровья, характеризующееся сильным страхом перед социальными ситуациями, когда люди чувствуют себя чрезмерно застенчивыми, неуместными и смущенными, что приводит к избеганию социальных взаимодействий.

Недавнее открытие оси микробиота-кишечник-мозг, сложной двунаправленной сети связи между микробиотой кишечника и мозгом, привлекло внимание к потенциальному влиянию кишечных микроорганизмов на различные проблемы психологического и психического здоровья.

В исследовании приняли участие шесть участников с диагнозом социального тревожного расстройства и шесть здоровых взрослых без каких-либо психических заболеваний в анамнезе. Реципиентами трансплантатов были 72 самца мышей в возрасте восьми недель на начало эксперимента.

После акклиматизации исследователи обработали мышей мощным коктейлем антибиотиков в питьевой воде, состоящим из ампициллина, ванкомицина, имипенема и неомицина. Этот состав уничтожил нативную микробиоту кишечника мышей, подготовив их к трансплантации микробиоты человека. Каждая мышь получала кишечную микробиоту от случайно выбранного участника-человека.

Через десять дней после процедуры исследователи провели серию поведенческих тестов и собрали образцы стула у мышей до и после трансплантации, а также провели комплексный биохимический анализ.

Поведенческие тесты показали, что у мышей, которые получали кишечную микробиоту от участников с социальным тревожным расстройством, наблюдалось снижение социального взаимодействия. Однако их несоциальное поведение не изменилось. Это привело исследователей к выводу, что чувствительность к социальному страху перед этими мышами возросла.

Дальнейший анализ показал, что у этих мышей был снижен уровень гормона кортикостерона. Кортикостерон — стероидный гормон, вырабатываемый корой надпочечников, который в первую очередь участвует в регуляции стрессовых реакций, энергетического обмена, иммунных реакций и электролитного баланса в организме.

По словам ученых, дальнейшее исследование позволило лучше понять работы оси микробиота-кишечник-мозг и создать новые методы лечения социафобии.

Ранее ученые нашли связь между кишечными бактериями и здоровым весом.