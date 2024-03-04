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Врач рассказала, кому весной стоит мыть волосы без шампуня

Иммунолог Манина: мытье волосы без шампуня смягчает весеннюю аллергию

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Аллергики могут облегчить весеннее обострение заболевания мытьем волос без шампуня. Об этом аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала в программе «О самом главном».

«Я бы обратила внимание не только на промывание носа, но и на очень важный фактор – это волосы. У нас многие пациенты носят длинные волосы, и, собственно, причина конъюнктивита, у кого есть челка, – много аллергенов попадает на волосы», – рассказывает аллерголог-иммунолог в программе «О самом главном».

От пыльцы могут защитить специальные респираторы, головные уборы и частый душ. При этом не обязательно использовать шампунь: лучше смыть пыльцу водой. Аллергикам в целом стоит избегать частого контакта с косметикой и бытовой химией. Для устранения бытовых загрязнений им лучше использовать соду — самое нейтральное и безопасное средство, считает эксперт.

До этого был одобрен первый препарат, снижающий тяжесть нескольких видов пищевой аллергии. Им стал Ксолаир, который изначально использовался для лечения бронхиальной астмы.

Ранее тульские врачи спасли мужчину с редким аллергическим синдромом ошпаренной кожи.

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