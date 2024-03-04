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Биохимик рассказал, что вкусовые рецепторы находятся не только на языке

LiveScience: рецепторы сладкого вкуса расположены в клетках поджелудочной железы

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Pexels

Вкусовые рецепторы у человека присутствуют в структуре жировых отложений, сердечной мышце, скелетных мышцах, мочевом пузыре, в клетках поджелудочной железы и даже в мозге. Об этом доцент кафедры биологической химии и фармакологии Медицинского колледжа Университета штата Огайо Джордж Кириазис рассказал изданию Live Science.

Отмечается, что вкусовые рецепторы — это клетки, которые располагаются во вкусовых почках (их также называют луковицами). Они являются частью сенсорной системы, при помощи которой воспринимаются вкусовые раздражения. Вкусовые рецепторы, как и обонятельные, являются хеморецепторами и предназначены для отслеживания химического состава окружающей среды.

Биохимик объяснил, что вкусовые рецепторы в структурах многих человеческих органов также могут «улавливать» питательные вещества, однако они существуют сами по себе и не связаны со вкусовым центром мозга, обрабатывающим информацию. Кириазис рассказал, что впервые вкусовые рецепторы были обнаружены на поверхности языка, поэтому за ними закрепилось именно такое название.

В дальнейшем учеными были обнаружены рецепторы с функцией обнаружения питательных веществ в эпителиальном слое кишечника (слое клеток, выстилающих внутренние органы). Также рецепторы сладкого вкуса выявили в бета-клетках поджелудочной железы, которые ответственны за выработку и высвобождение инсулина. Биохимик добавил, что даже в структуре жировых отложений, сердечной мышце, скелетных мышцах, мочевом пузыре и мозге есть рецепторы, реагирующие на компоненты пищевых продуктов.

Такие «вкусовые» рецепторы не связаны с объективным ощущением вкуса — человек не может в буквальном смысле ощутить результаты их работы. Однако они предоставляют нервной системе важную информацию о том, какие вещества находятся в организме, позволяют распознавать различные молекулы и выделять нужные гормоны.

Ранее было установлено, как язык влияет на вкус еды.

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