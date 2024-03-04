Ученые назвали важный фактор качественного сна

Ученые из университета Южной Австралии подтвердили гипотезу о том, что увеличение уровня физической активности днем способствует повышению качества ночного сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья и физической активности 1168 детей (средний возраст испытуемых составил 12 лет) и 1360 взрослых людей (родителей несовершеннолетних участников), которым в среднем было 44 года. Ученые зафиксировали, в какое время суток все участники были наиболее физически активны и сопоставили эти данные с показателями качества сна.

Оказалось, что детей и взрослых с более высоким уровнем умеренной или интенсивной физической дневной активности был менее беспокойный сон, небольшое количество ночных пробуждений и сниженная утомляемость в течение дня. При этом физическая активность была напрямую связана с улучшением эффективности сна — количества проведенного в постели времени, действительно затраченного на отдых. Отмечается, что более ранний отход ко сну и выделение дополнительного времени на него, напротив, зачастую становилось причиной более беспокойного сна.

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