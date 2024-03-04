Эндокринолог назвала препараты для похудения эффективнее оземпика и его аналогов

Сегодня одним из самых популярных средств для похудения является оземпик и его аналоги, однако они не самые эффективные препараты для борьбы с лишним весом, об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Минздрава России, эндокринолог Марина Берковская.

Одним из таких препаратов является мунджаро (тирзепатид), который по эффекту сравним с бариатрической операцией (хирургическая методика лечения ожирения).

«Это двойной агонист гормонов желудочно-кишечного тракта, участвующих в регуляции пищевого поведения человека. Он оказался еще более эффективным в лечении диабета и ожирения. Кроме того, сегодня изучаются и новые молекулы. Например, ретатрутид — это препарат, который представляет собой уже тройной агонист, но он находится только на третьей фазе исследования. Пока данные говорят о том, что по эффекту снижения веса он сравним с бариатрической операцией», — отметила Берковская.

Известный в россии Оземпик, разработанный в Дании, и его российские аналоги основаны на одном и том же действующем веществе — семаглутиде. Вещество имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом при приеме пищи, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это позволяет дольше ощущать сытость.

Кроме того, препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе, что приводит к сильному снижению аппетита и, как следствие, быстрому снижению веса.

«Эта группа препаратов не новая, первые препараты-агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа появились на рынке примерно в 2007 году. Эти препараты сахароснижающие и их используют для лечения диабета 2-го типа, но по мере появления новых данных стало понятно, что у них есть еще один дополнительный эффект — снижение массы тела. Так как большинство людей с диабетом 2-го типа действительно имеют ожирение, врачи очень оценили этот дополнительный эффект», — рассказала «Газете.Ru» Берковская.

Подробнее о том, какие новые методы борьбы с ожирением существуют и чем грозит долгий прием аналогов оземпика – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, чем опасно ожирение на поздних сроках беременности.