Врач перечислил побочные эффекты от приема оземпика и его российских аналогов

Оземпик и его российские аналоги имеют ряд побочных эффектов, в том числе они повышают риски развития рака щитовидной железы и вызывают так называемый синдром отмены, рассказал «Газете.Ru» заведующий Центром кардиологии и терапии НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач-кардиолог и диетолог Константин Иванов.

«Важно отметить риски рака щитовидной железы. По данным одного из исследований оземпика на мышах, прием препарата может повысить риски этого рака. На людях этого подтверждено не было, однако важно относиться к препарату с осторожностью», — отметил Иванов.

Еще одна проблема — синдром отмены, рассказал Иванов. К сожалению, пока данных о следствии долгосрочного приема подобных препаратов нет, однако специалист предполагает, что препараты работают только пока пациент их принимает, и в случае, если он резко прекратит их прием и не сможет изменить свои пищевые привычки, поменять образ жизни за время приема, то он снова начнет набирать вес спустя полгода-год.

Кроме того, у препаратов есть побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, рвота, отрыжка, диарея, запор и повышенное газообразование. Тем не менее Иванов считает, что препаратам нужно дать шанс, так как они могут помочь людям бороться с ожирением при правильном подходе.

«Необходимо дать шанс нашим препаратам, но при этом относиться к ним максимально настороженно, как положено по классическим методам доказательной медицины. Конечно, их большое преимущество заключается в дешевизне, но должно пройти время, чтобы мы объективно и полноценно оценили эти препараты в работе», — объяснил Иванов.

Подробнее о том, какие новые методы борьбы с ожирением существуют и чем грозит долгий прием аналогов оземпика – в материале «Газеты.Ru».

Ранее было установлено, что оземпик может быть эффективен при терапии депрессии.