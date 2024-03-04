В России разрабатывают сверхточную систему, улавливающую сейсмические колебания

Ученые Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разрабатывают устройство для выявления участков накопления сейсмической энергии и количественного прогнозирования сейсмической опасности. Подобные устройство установлены в Армении, Беларуси, Италии, в ЦЕРНе, на Камчатке и на ускорительном комплексе NICA (Дубна) – в будущем они будут объединены в сверхточную сеть для отслеживания долговременных изменений положения земной поверхности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ОИЯИ.

Эти устройства представляют собой малогабаритные прецизионные лазерные инклинометры (МПЛИ) – сверхчувствительные компактные приборы для измерения колебаний земной поверхности. В данный момент разрабатывается уже седьмое поколение прибора, – в нем впервые будет реализован интерферометрический способ измерения углов наклона лазерного луча, что повысит точность измерения. Сейчас готовится программное обеспечение, которое позволит объединить установленные в разных уголках Земли и организациях МПЛИ в сети.

«Следует отметить, что МПЛИ выгодно отличается от своих традиционно применяемых для этих же целей «аналогов» – гидростатических уровневых систем. Такая система представляет собой длинную (до 200 м) трубу, наполовину заполненную жидкостью. При наклоне поверхности Земли происходит изменение положения поверхности жидкости на концах трубы. Такой способ эффективно регистрирует наклоны поверхности Земли, однако проводить измерения таким образом неудобно из-за больших габаритов прибора, необходимости работы в стабильных температурных условиях, невозможности измерения микросейсмов в частотах 10-3-20Гц, измерения углов наклона поверхности Земли только в одном направлении и, наконец, дороговизны», – рассказал «Газете.Ru» автор изобретений, начальник сектора лазерной метрологии Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Михаил Ляблин.

Изменения в конструкции инклинометров – предмет дальнейших исследований. Крайне важно создать компактную версию инклинометра, которую можно будет разместить даже в скважине. А также разработать МПЛИ нечувствительные к температурным изменениям.

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