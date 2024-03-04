проект

>

Россияне могут бесплатно проанализировать мясо на содержание антибиотиков

Член-корр Тутельян: анализ мяса на антибиотики поможет избежать тяжелых болезней

close
100%
Depositphotos

Концентрации антибиотиков в пищевых продуктах ничтожно малы и не приносят вреда организму. Убедиться в этом можно, сдав мясо на бесплатный анализ в управление Роспотребнадзора. Однако при длительном употреблении антибиотики из мяса могут привести к заселению организма микробами, устойчивыми к лекарствам. Об этом «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.

«Когда антибиотики попадут в организм человека, то будет происходить селекция резистентных микроорганизмов, иными словами «тренировка» способности бактерий приспосабливаться к действию противобактериальных препаратов. В результате, когда человек заболеет, его будет сложнее лечить. Глобально же все это может привести к тому, что самые банальные инфекции могут стать трудноизлечимыми», — объяснил Тутельян.

В России существует жесткая система государственного контроля за всеми возможными загрязнителями пищевой продукции, в том числе микробными контаминантами, подчеркнул эксперт. Этот контроль действует на этапах от кормления сельскохозяйственных животных до готовой продукции в магазинах. Также существует негосударственный контроль, который осуществляет сам производитель. Однако если россиянин хочет лично убедиться в том, что приобретенное им мясо не содержит опасных количеств антибиотика, он может сдать продукт на бесплатный анализ.

«Обращаться нужно в ближайшее к потребителю территориальное управление Роспотребнадзора, где проведут квалифицированное исследование представленного образца пищевой продукции и выдадут заключение о его соответствии (несоответствии) установленным нормам санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации», — рассказал Тутельян.

Ранее ученые нашли простой способ очистить воду от микропластика на 90% в домашних условиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами