Россияне могут бесплатно проанализировать мясо на содержание антибиотиков

Концентрации антибиотиков в пищевых продуктах ничтожно малы и не приносят вреда организму. Убедиться в этом можно, сдав мясо на бесплатный анализ в управление Роспотребнадзора. Однако при длительном употреблении антибиотики из мяса могут привести к заселению организма микробами, устойчивыми к лекарствам. Об этом «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.

«Когда антибиотики попадут в организм человека, то будет происходить селекция резистентных микроорганизмов, иными словами «тренировка» способности бактерий приспосабливаться к действию противобактериальных препаратов. В результате, когда человек заболеет, его будет сложнее лечить. Глобально же все это может привести к тому, что самые банальные инфекции могут стать трудноизлечимыми», — объяснил Тутельян.

В России существует жесткая система государственного контроля за всеми возможными загрязнителями пищевой продукции, в том числе микробными контаминантами, подчеркнул эксперт. Этот контроль действует на этапах от кормления сельскохозяйственных животных до готовой продукции в магазинах. Также существует негосударственный контроль, который осуществляет сам производитель. Однако если россиянин хочет лично убедиться в том, что приобретенное им мясо не содержит опасных количеств антибиотика, он может сдать продукт на бесплатный анализ.

«Обращаться нужно в ближайшее к потребителю территориальное управление Роспотребнадзора, где проведут квалифицированное исследование представленного образца пищевой продукции и выдадут заключение о его соответствии (несоответствии) установленным нормам санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации», — рассказал Тутельян.

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