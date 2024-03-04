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Употребление крахмалистых бобовых может снижать риск развития диабета, выяснили ученые

Nature: диета на основе фасоли, гороха и чечевицы может предотвратить диабет

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Shutterstock/PI

Международный исследовательский коллектив под руководством ученых из Гонконгского университета обнаружил, что резистентный крахмал (этот углевод содержится в бобовых, злаках и некоторых фруктах) способствуют снижению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом и ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Отмечается, что резистентный крахмал — это тип углеводов, который не переваривается в тонком кишечнике ферментируются в толстом, действуя как пробиотик. В результате количество полезных бактерий в кишечнике увеличивается. При этом резистентный крахмал не повышает уровень глюкозы так резко, как другие крахмалы. Бананы, фасоль, горох, чечевица и цельные злаки, включая овес и ячмень, содержат резистентный крахмал.

Чтобы выяснить, обладает ли это вещество полезными для здоровья свойствами, ученые провели клиническое испытание, в ходе которого 37 участников с избыточным весом и ожирением принимали добавку с резистентным крахмалом в виде порошка два раза в день в течение восьми недель. По завершении этого этапа исследования ученые приступили к другому, который предполагал употребление испытуемыми обычного крахмала на протяжении дополнительных восьми недель.

По итогам первого восьминедельного периода участники похудели в среднем на 2,8 килограмма. Во время второго периода приема обычной добавки с крахмалом потери веса не наблюдалось. Отмечается, что резистентный крахмал способствовал менее резкому повышению уровня сахара в крови после еды, а также увеличению количества полезных бактерий в кишечниках добровольцев.

Ученые подчеркнули, что добавка с резистентным крахмалом также позволила повысить толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину. Это значит, что диета на основе бобовых, цельных злаков и бананов может потенциально снизить риск развития диабета второго типа у людей с избыточным весом и ожирением. Предотвращение развития диабета, в свою очередь, связано с более низкой вероятностью появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был назван опасный недостаток веганских молочных продуктов.

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