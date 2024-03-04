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Ученые выявили новый потенциальный способ профилактики нейродегенеративных заболеваний

Nature: очистка мозга от особых белков во сне снижает риск болезни Альцгеймера

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Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что во время сна человеческий мозг избавляется от накоплений токсичных белков. Ускорение этого процесса может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Авторы исследования объяснили, что для выполнения энергозатратных умственных задач клеткам мозга требуется топливо. Потребление ими питательных веществ приводит к образованию метаболических отходов, которые могут накапливаться в структурах органа и способствовать нейродегенерации. Собирать эти токсичные отходы по мере их перемещения способна жидкость, окружающая мозг (ликвор).

В ходе изучения мозговой активности лабораторных мышей исследователи обнаружили, что отдельные нервные клетки в человеческом мозге во время сна координируются, производя ритмические волны. Эти волны способствуют продвижению мозговой жидкости через плотные ткани органа и последующему «промыванию» мозга от токсичных белков и метаболических отходов. Ученые объяснили, что их накопление в структурах мозга является причиной нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Чтобы проверить корректность этого утверждения, ученые отключили у мышей определенные участки мозга, отвечающие за генерацию ритмичных волн. Результатом такого вмешательства стало ухудшение когнитивных способностей мышей.

Сейчас исследователи заинтересованы в понимании того, почему нейроны излучают волны с разной ритмичностью во время сна, а также в обнаружении областей мозга, наиболее уязвимых для накопления отходов. Они надеются, что будущие исследования поспособствуют разработке методов борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, направленных на усиление способности мозга самоочищаться.

Ранее ученые выяснили, что езда на тандеме помогает бороться с болезнью Паркинсона.

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